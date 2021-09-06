 

ДТЭК увеличивает поставки угля из Польши в рамках подготовки к зиме

06.09.2021, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“ДТЭК Энерго” заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз – на импорт 20 тыс. т топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 т, уже поступила в Украину”, – говорится в заявлении.

Топливо предназначено для нужд Добротворской и Бурштынской ТЭС, которые находятся рядом с польской границей.

Всего в сентябре ДТЭК ожидает поставку 80 тыс. т топлива из Польши. Из них 60 тыс. т – в рамках подписанного в августе компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. т угля и дополнительные 20 тыс. т – в рамках второго контракта с новым поставщиком.

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС “ДТЭК Энерго” выросли до 631 тыс. т.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/211281094359389

Контекст:

В мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Компания “ДТЭК Энерго” в августе подписала соглашение на импорт 320 тысяч тонн угля от польского угледобывающего предприятия Bogdanka в период с августа 2021 по январь 2022.

В конце месяца “ДТЭК Энерго” и “Центрэнерго” договорились о совместной поставке 75 тыс. т угля из США, объем будет распределен равными частями между генерирующими компаниями (по 37,5 тыс. т для каждой компании).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Стало известно о скором прибытии авианосной группы ВМС США в Средиземное море

26.02 / Многие американцы сомневаются во внешнеполитических способностях Байдена

21.09 / Стрижак: Задержаны двое жителей Одессы, которые изготавливали и сбывали огнестрельное оружие

31.07 / Полиция продолжает искать полтавского угонщика, но “не в такой масштабной фазе”

05.04 / Rezvani сделала внедорожник Tank чуть дешевле

31.12 / “Это такой привет мне”. Шабунин отреагировал на взрывчатку у двери квартиры матери

04.05 / В ЛНР заявили о непонимании Кравчуком текста Минских соглашений

11.02 / Сенатор заверил Трампа в оправдании в верхней палате Конгресса

09.10 / США, Афганистан и Туркменистан обсудили региональное сотрудничество

12.09 / Microsoft предупреждает — русские и китайские хакеры снова атакуют американские выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика