ДТЭК увеличивает поставки угля из Польши в рамках подготовки к зиме

“ДТЭК Энерго” заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз – на импорт 20 тыс. т топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 т, уже поступила в Украину”, – говорится в заявлении.

Топливо предназначено для нужд Добротворской и Бурштынской ТЭС, которые находятся рядом с польской границей.

Всего в сентябре ДТЭК ожидает поставку 80 тыс. т топлива из Польши. Из них 60 тыс. т – в рамках подписанного в августе компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. т угля и дополнительные 20 тыс. т – в рамках второго контракта с новым поставщиком.

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС “ДТЭК Энерго” выросли до 631 тыс. т.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/211281094359389

Контекст:

В мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Компания “ДТЭК Энерго” в августе подписала соглашение на импорт 320 тысяч тонн угля от польского угледобывающего предприятия Bogdanka в период с августа 2021 по январь 2022.

В конце месяца “ДТЭК Энерго” и “Центрэнерго” договорились о совместной поставке 75 тыс. т угля из США, объем будет распределен равными частями между генерирующими компаниями (по 37,5 тыс. т для каждой компании).

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