 

Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии

06.09.2021, 18:34, Новости дня
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В передаче показали фрагменты видео, которое было снято в психиатрической клинике, где предположительно находится на принудительном лечении дочь артистки. Отмечается, что Плаксина не имеет средств связи с внешним миром. 

“Для меня это очень болезненная тема, потому что я очень хорошо знаю и люблю Любу и знаю Таню. Мне жалко мать. Мне кажется, им обеим нужна помощь. Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии”, – заявила в эфире шоу Кудрявцева.

Успенская эти заявления не комментировала и на съемках шоу не присутствовала.

Контекст:

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. 

В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но “решила остаться в мире живых”.

19 июня 2021 года Успенская заявила, что Плаксина перенесла несколько операций, изменивших ее внешность. “Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя – и она станет красавицей. Недавно к нам приезжали врачи из Германии: очень серьезные, профессиональные. Они провели последние операции. Танечка счастлива”, – заявила артистка. Она сообщила, что намерена помочь дочери стать певицей.

30 августа Плаксина в сети обратилась за помощью, заявив, что ее заперли без телефона.

Отношения между матерью и дочерью ранее были конфликтными – певица утверждала, что разорвала отношения с Плаксиной после ее заявлений в феврале 2020 года в эфире российских шоу о том, что она ее душила. Плаксина также утверждала, что мать грозила отправить ее в психбольницу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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