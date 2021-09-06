 

Алла Пугачева сверкнула лысиной на фото

06.09.2021, 18:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алла Пугачева для похода на рыбалку сделала довольно неудачную прическу. На новых фото фанаты рассмотрели у Примадонны отечественной эстрады лысину.
Алла Пугачева не хочет признавать, что наступила осень. Вместе с близнецами Лизой и Гарри, дочерью Кристиной Орбакайте, внучкой Клавой и зятем она отправилась на рыбалку. Супруга Максима Галкина надела коралловые обтягивающие штаны и черную кофту с надписями и белые кроссовки. Часть волос она собрала в хвост, а некоторые пряди решила оставить распущенными. С одной стороны головы фанаты заметили у нее лысину. Проблему не помогла скрыть даже прямая челка.

Внимательные фанаты предположили, что с возрастом Алла Пугачева начала лысеть. Некоторые заподозрили знаменитость в ношении парика.

Источник: fedpress.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Британские ученые опровергли теорию “эгоистичного стада”: “Эволюция поведенческих механизмов”

31.12 / Ученые выяснили, кто чаще и быстрее засыпает после секса

02.12 / Ученые назвали продукты, понижающие риск инсульта

24.10 / “Я их отвоевала”: Айза Долматова рассказала, как родные уговаривали ее на аборты

01.06 / Хакеры нацелены на сотрудников, возвращающихся в офис после COVID

08.09 / Итальянские ученые доказали – сны являются продолжением реальной жизни

22.04 / В МВД сообщили о запрете на въезд в Россию для 122 иностранцев…

21.05 / Для двоих фигурантов дела о перестрелке в «Москва-Сити» запросили до 19 с половиной лет колонии

06.03 / В Ростов, по делу, срочно!

09.05 / “Чувствуешь себя гораздо увереннее”: Дмитрий Харатьян рассказал о важности вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика