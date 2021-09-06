Алла Пугачева сверкнула лысиной на фото

Алла Пугачева для похода на рыбалку сделала довольно неудачную прическу. На новых фото фанаты рассмотрели у Примадонны отечественной эстрады лысину.

Алла Пугачева не хочет признавать, что наступила осень. Вместе с близнецами Лизой и Гарри, дочерью Кристиной Орбакайте, внучкой Клавой и зятем она отправилась на рыбалку. Супруга Максима Галкина надела коралловые обтягивающие штаны и черную кофту с надписями и белые кроссовки. Часть волос она собрала в хвост, а некоторые пряди решила оставить распущенными. С одной стороны головы фанаты заметили у нее лысину. Проблему не помогла скрыть даже прямая челка.

Внимательные фанаты предположили, что с возрастом Алла Пугачева начала лысеть. Некоторые заподозрили знаменитость в ношении парика.

Источник: fedpress.ru