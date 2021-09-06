 

Названа категория людей с наибольшими шансами заболеть коронавирусом во время второй волны

06.09.2021, 18:08, Разное
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Российские исследователи назвали категорию людей, у которых шансы заболеть во время второй волны COVID-19 наиболее высокие. Подверженность заражению и тяжесть перенесения коронавируса зависит как от физиологических, так и от социальных факторов.
Алкоголь повышает риск заражения

Так, вероятность тяжелого протекания COVID-19 и большей подверженности заражению имеют, прежде всего, люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, попадают в группу риска лица, злоупотребляющие алкоголем, они в два раза чаще попадают в больницу с указанным диагнозом. По данным американских медиков, которые проанализировали данные о более, чем тысячи пациентов, у пьющих также отмечается более сложный характер инфекции. Осложняет картину того, как человек переносит SARS-CoV-2, наличие расстройств метаболизма, в частности, сахарный диабет. Может ухудшить ситуацию с инфицированием и генетическая предрасположенность, влияет в данном случае даже пол и этническая принадлежность человека. В большей опасности при заражении COVID-19 находятся люди с недугами сердца и сосудов, так как коронавирус может вызвать рецидив и обострение клинической картины.

Более тяжелые симптомы у курящих

Несмотря на то, что некоторое время назад в обществе был популярен миф о якобы пользе курения при коронавирусе, врачи уверены в пагубном влиянии вредной привычки и на течение COVID-19. При этом и сами приверженцы табачных изделий чаще других заражаются вирусом. Большое влияние при этом играет социальный фактор, так как и употребление алкогольных напитков, и курение часто происходит в компаниях. Однако оба увлечения также подрывают иммунитет, вызывая большую восприимчивость организма. Причем в группу риска включают не только курильщиков традиционных сигарет, но и вайперов.

Несбалансированное питание ослабляет организм

Однако уменьшит шансы заразиться короновирусом не только отказ от пагубных пристрастий. Эксперты также отмечают, что чаще и тяжелее болеют из-за SARS-CoV-2 люди с несбалансированным рационом. Традиционная для западных стран модель питания с большим количеством сахара и жиров приводит к более тяжелым состояниям у инфицированных. Пока специалисты не могут ответить на вопрос, почему именно такая пища провоцирует развитие патогенов в организме. Однако то, что происходит этот процесс именно благодаря неправильному меню, является доказанным фактом. Дисбаланс в организме вызывает ослабление иммунной системы и истощение полезных веществ, а также далее приводит к образованию микротромбов.

Источник: ria.ru



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