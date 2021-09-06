 

По инициативе “Единой России” регионы получили около трех тысяч “скорых” и школьных автобусов

06.09.2021, 18:04, Разное
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Предложение депутатов “Единой России” в своем послании поддержал Президент РФ Владимир Путин. Согласно партийной инициативе, до 15 декабря субъекты страны получат более пяти с половиной тысяч автомобилей скорой помощи и школьных автобусов.

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов подчеркнул, что российские компании запустили процесс производства и доставки техники, не дожидаясь соответствующего распоряжения властей. По словам вице-премьера, это было сделано для ускорения поставки машин скорой помощи и школьных автобусов в регионы.

“На сегодняшний день официальными дилерами в регионы уже поставлено свыше 900 машин скорой и 2000 автобусов. Окончательное завершение поставки будет осуществлено до 15 декабря”, — отметил Борисов.

Всего к концу 2021 года в российские регионы должны получить не менее 1600 “скорых” и более 4000 школьных автобусов. Правительство выделило на эти цели около 15,5 миллиардов рублей. Следующие четыре года кабмин готов выделять еще по 16 миллиардов в год – субъекты РФ будут получать новые автомобили регулярно. Их потребности учтены Минздравом и Минпросвещения с учетом представленной информации.

Напомним, ранее члены “Единой России” обратились к президенту Владимиру Путину с инициативной обновить парк “скорых” и школьных автобусов в регионах. Глава государства поддержал эту идею и дал соответствующие поручения во время послания к Федеральному Собранию.



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