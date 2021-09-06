 

Пашаев: Задержание замглавы Меджлиса Джеляла – самый болезненный за семь лет удар по крымским татарам и проукраинским голосам в Крыму

06.09.2021, 17:42, Новости дня
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О российской трусости.

Три дня скроллю ленту. Понимаю, нужно что-то написать про похищение (задержание) Наримана Джеляла и еще четверых крымских татар в ночь с пятницы на субботу.

Хочу удержаться от упреков, что на материковой Украине не осознали, что произошло в Крыму на выходных. А произошел самый болезненный удар по крымским татарам и проукраинским голосам за последние семь лет.

Нариман – это уникальное явление всех семи лет оккупации. Политолог по образованию – он стал первым заместителем председателя Меджлиса в 2014-м. Адвокатам оккупации не в чем его обвинить. Он не занимал должностей, не имел доступа к бюджетам или назначениям в украинское время.

Оккупантам нечего ему предъявить. Его публичные высказывания настолько безупречны, что ни одна оккупационная экспертиза не смогла усмотреть “призывы и экстремизм”.

Нариман семь лет рассказывал о преступлениях оккупационного режима для всех украинских и мировых СМИ. Это рушило пропаганду оккупантов о “подстрекателях на материке и счастливых крымчанах”.

Нариман публично собрал деньги украинским морякам осенью 2018 года в оккупированном Крыму, объединив сотни крымских татар и проукраинских граждан. Он организовал автоколонну помощи морякам из Крыма в Москву, когда их вывезли с полуострова.

И все это делал настолько интеллигентно, что возникал вопрос: есть ли у него эмоции? Всегда легкая улыбка, тихий голос и тембр без модуляций.

Он был единственным, кто согласился участвовать в выборах в ВР Украины в 2019-м, оставаясь жить в Крыму. Почему не сложилось, это уже другой вопрос.

Похищение Наримана 4 сентября – российская трусость. Его обвиняют в диверсии: взрыв газопровода в Перевальном.

Нариман последние пять лет давал легальный повод расправиться с ним. Ровно пять лет назад верховный суд России признал Меджлис экстремистской организацией, а значит, любого члена Меджлиса можно сажать в тюрьму, как и ребят по делу “Хизб ут-Тахрир”. Но Уголовный суд ООН в 2018-м в промежуточном решении обязал Россию восстановить деятельность Меджлиса в Крыму. И Москва тупо ссыт.

Если уж вы плевать хотели на международные решения – судите Наримана за то, что все пять лет он отказывался скрывать свою должность первого вице-председателя Меджлиса.

Судите Наримана политика.

Источник: Osman Pashayev / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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