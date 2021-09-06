 

SpaceX запустит в космос исключительно гражданскую миссию

06.09.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Через девять дней должна стартовать первая исключительно гражданская космическая миссия, организованная компанией SpaceX. На пилотируемом корабле в космос отправится сразу четыре астронавта (двое мужчин и две женщины), среди которых не будет ни одного профессионала.

Таких миссий еще никто никогда не организовывал, отмечают эксперты. Ракета стартует с космодрома во Флориде, а сами астронавты проведут в околоземном космическом пространстве три дня.

Фактически экипаж состоит только из космических туристов, отмечают эксперты. Для них в корабле даже установили увеличенный прозрачный купол, чтобы им было удобно рассматривать Землю с высоты низкой орбиты. Старт ракеты вызвал большой интерес у всех, кто интересуется космосом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Зеленский назвал категории населения, которые должны обязательно привиться от COVID-19

16.04 / Напавший на филиал Банка Грузии отпустил заложника

24.07 / Пушков высмеял «псевдогероизм» Турчинова

07.01 / В Малайзии начали производить дроны из листьев ананаса

12.08 / Ребенок погиб от удара током возле школы в Нижнем Новгороде

11.12 / Пьяный мужчина в норковой шубе напал на полицейских в аэропорту Челябинска

28.08 / Российские специалисты рассказали о главном признаке взлома смартфона

21.09 / Шмыгаль предложил МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

14.05 / Данилов о Козаке: Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль

30.07 / При конфликте со стрельбой в Ленобласти погиб человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика