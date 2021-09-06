SpaceX запустит в космос исключительно гражданскую миссию

Через девять дней должна стартовать первая исключительно гражданская космическая миссия, организованная компанией SpaceX. На пилотируемом корабле в космос отправится сразу четыре астронавта (двое мужчин и две женщины), среди которых не будет ни одного профессионала.

Таких миссий еще никто никогда не организовывал, отмечают эксперты. Ракета стартует с космодрома во Флориде, а сами астронавты проведут в околоземном космическом пространстве три дня.

Фактически экипаж состоит только из космических туристов, отмечают эксперты. Для них в корабле даже установили увеличенный прозрачный купол, чтобы им было удобно рассматривать Землю с высоты низкой орбиты. Старт ракеты вызвал большой интерес у всех, кто интересуется космосом.