Материки объединятся через 250 млн лет
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Некогда на нашей планете был только один огромный континент, напоминают ученые. Но это снова станет реальностью через 250 млн лет.
Как известно, земные материки находятся в непрерывном движении. Они сейчас «разбегаются» в разные стороны. Однако Земля-то круглая. Отдаляясь друг от друга, разные континенты могут сблизиться в противоположной точке шара.
Ученые провели моделирование, в процессе которого выяснили, что примерно через 250 миллионов лет снова образуется единый участок суши. Плавать по морям можно будет только вокруг него. Но есть у данной ситуации и большой недостаток. Климат в результате изменится до неузнаваемости, утверждают специалисты. Большие участки суши нагреваются сильнее. Однако и количество солнечной энергии, попадающее на нашу планету, уменьшится.
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