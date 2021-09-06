Материки объединятся через 250 млн лет

Некогда на нашей планете был только один огромный континент, напоминают ученые. Но это снова станет реальностью через 250 млн лет.

Как известно, земные материки находятся в непрерывном движении. Они сейчас «разбегаются» в разные стороны. Однако Земля-то круглая. Отдаляясь друг от друга, разные континенты могут сблизиться в противоположной точке шара.

Ученые провели моделирование, в процессе которого выяснили, что примерно через 250 миллионов лет снова образуется единый участок суши. Плавать по морям можно будет только вокруг него. Но есть у данной ситуации и большой недостаток. Климат в результате изменится до неузнаваемости, утверждают специалисты. Большие участки суши нагреваются сильнее. Однако и количество солнечной энергии, попадающее на нашу планету, уменьшится.