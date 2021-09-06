Надо ли проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы жить дольше? Оказывается, нет



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Откуда вообще взялась эта рекомендация?

В 1965 году японская компания Yamasa Clock рекламировала новый шагомер Manpo-kei, название устройства переводится как «10 тысяч шагов». Этот маркетинговый ход оказался настолько удачным, что миллионы людей поверили в то, что именно такое количество шагов оказывает максимальную пользу для здоровья. Идею взяли на вооружение и другие производители различных устройств, и сегодня многие приложения и смарт-часы включают 10 тысяч шагов как норму ежедневной физической активности.

Справедливости ради стоит отметить, что было проведено немало исследований, в которых подтвердилась польза такой рекомендации, кроме того, давно нет никаких сомнений в том, что ходить пешком — это очень полезно и важно. Но вместе с тем появляется все больше доказательств тому, что совсем необязательно так напрягаться, поскольку для поддержания здоровья в норме можно делать меньшее количество шагов.

Например, исследование Гарвардской школы медицины показало, что 4,4 тысячи шагов в день достаточно для того, чтобы снизить риск смертности среди пожилых женщин. Максимальный эффект достигли участницы, которые проходили не менее 7,5 тысяч шагов в день.

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Что показало новое исследование

Ученые Массачусетского университета проанализировали результаты долгосрочного исследования «Развитие риска заболеваний коронарных артерий у молодых людей» (CARDIA) с участием 2,1 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 38 до 50 лет. Данные о физической активности были собраны в период с 2005 по 2006 год с помощью акселерометра — прибора, измеряющего проекцию кажущегося ускорения.

Исследователи распределили участников на три группы: на тех, кто проходил менее 7 тысяч шагов в день (пониженная физическая активность), до 10 тысяч шагов в день и больше 10 тысяч. Ученые также учитывали другие параметры, например, интенсивность и скорость шага.

За состоянием здоровья добровольцев наблюдали около 11 лет, в течение которых участники регулярно заполняли анкеты о своем самочувствии. За этот период скончались 72 человека. После корректировки полученных данных с учетом возраста, наличия хронических заболеваний, вредных привычек и массы тела, ученые пришли к выводу, что 7 тысяч шагов в день снижают риск смертности на 50-70%.

Примечательно, что исследователи не нашли связи между интенсивностью шага и снижением риска смертности, то есть, неспешные прогулки оказывают тот же эффект, что и энергичные.

«Количество шагов в день — это простой, легко контролируемый показатель, с помощью которого можно укрепить свое здоровье», — сообщили авторы исследования.