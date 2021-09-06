Гоблин провел границу между Санкт-Петербургом и Ленинградом

«Санкт-Петербургом можно назвать только то, что в границах Фонтанки и Петропавловской крепости. Все остальное – это Ленинград», – сообщил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков.

Ровно 30 лет назад было принято решение вернуть городу Ленинграду его историческое название – Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о переименовании города, а в 1992 году это было закреплено в конституционном порядке при определении статуса городов федерального значения.

«К переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург я отношусь строго иронически. То есть все это делалось на волне раскрутки ненависти к советской власти, что ничего советского быть не должно, должно быть все условно антисоветское. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, город переименовали в Петроград, чтобы никаких Санкт-Петербургов не было. Почему тогда не в Петроград?» – задается вопросом Пучков.

Он подчеркивает, что в 1991 году народные массы были «достаточно ловко обработаны», поэтому «побежали и проголосовали» за смену названия города. Кроме того, собеседник не уверен, что на тот момент не было никаких фальсификаций.

«С моей точки зрения, это как-то странно. То есть, мое мнение, Санкт-Петербургом можно назвать только то, что в границах Фонтанки и Петропавловской крепости. Все остальное – это Ленинград, самые мощные страницы истории – Ленинград. Причем безотносительно того, нравится мне товарищ Ленин или не нравится. Так получилось», – заключил Пучков, добавив, что и в 1991 году выступал против переименования города.