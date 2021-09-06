 

Умер актер Жан-Поль Бельмондо

06.09.2021, 17:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФранцузский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката. Подробности не приводятся, передает ТАСС.

Всемирную известность актеру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Также он сыграл в лучшем фильме Софи Лорен «Две женщины». Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссеров французской «новой волны»: Жан-Люка Годара («Женщина есть женщина», 1961), Луи Маля («Вор», 1967), Франсуа Трюффо («Сирена с «Миссисипи», 1969), Клода Шаброля («Доктор Пополь», 1972), Алена Рене («Стависки», 1974).

После «Человека из Рио» Бельмондо переключился на характерные роли в коммерческих проектах, в основном комедии и боевики. До середины 1980-х годов его типичными персонажами были либо неисправимые авантюристы, либо циничные герои.

В начале августа 2001 года Бельмондо перенес инсульт. С тех пор Жан-Поль прекратил работу в театре и кино.

В 2008 году 74-летний актер возвращается на съемочную площадку, снявшись в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака». 



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