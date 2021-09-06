Стало известно о визите наблюдателей ПАСЕ в Москву для наблюдения за выборами

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06.09.2021, 17:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГруппа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Москву с 17 по 19 сентября для наблюдения за проведением парламентских выборов, сообщила пресс-служба ПАСЕ.

«По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа «Социалистов, демократов и зеленых») в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

В организации добавили, что на фоне продолжающейся пандемии, а также отсутствия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегаты ПАСЕ «не смогут провести полномасштабную наблюдательную миссию». Однако они рассчитывают, что их присутствие в качестве наблюдателей «будет содействовать процессу политического диалога между Россией и ассамблеей, в том числе в рамках мониторинговой процедуры ПАСЕ».

Европейские наблюдатели планируют за три дня встретиться с «ключевыми политическими деятелями», включая парламентские и непарламентские партии, различными наблюдателями, представителями СМИ и гражданского общества, представителями Центральной избирательной комиссии. По итогам поездки в Россию будет подготовлена служебная записка, которую представят на заседании Бюро ПАСЕ. Также выводы наблюдателей включат в доклад о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы, который готовит мониторинговый комитет организации. Пресс-конференция по итогам визита наблюдателей в Москву не запланирована.

Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в РФ из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



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