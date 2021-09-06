Guardian – «удар под дых» — британские компании массово отказываются оставлять матерей и беременных на удалёнке

Хотя британские матери и беременные женщины сумели по достоинству оценить преимущества работы из дому, многие компании категорически хотят вернуть их в офис, отказываясь обсуждать варианты гибкого рабочего графика, пишет The Guardian. Это зачастую ведёт к тому, что женщинам приходится либо возвращаться на работу против своей воли, либо увольняться.



Reuters

До начала пандемии каждое утро и вечер матери-одиночки Эммы Вудбёрн походили на сущий кошмар: она водила двух своих маленьких сыновей в школу и забирала их оттуда, занималась с детьми до и после работы, а также силилась совладать с домашними делами, пишет The Guardian.

Однако когда 18 месяцев назад 39-летней девушке из Ланкашира её работодатель разрешил ей работать из дому, всё изменилось. «Было такое ощущение, как будто гора с плеч свалилась. Стало меньше спешки по утрам. Я могла стирать белье в течение всего дня и развешивать его во время обеденного перерыва. Стало просто легче», — вспоминает она.

Поэтому, когда в прошлом месяце её компания сообщила, что, начиная с этого месяца её ждут в офисе, вместо того, чтобы возвращаться к своей прежней напряжённой жизни, она подала заявление об увольнении. «Нам просто сказали, что мы должны вернуться. Никаких обсуждений, никакой гибкости или чего-то такого. Как будто под дых ударили», — отметила Вудбёрн.

В то время как компании по всей Британии вновь переводят своих сотрудников в офис, ряд семейных благотворительных организаций предупреждает, что всё большее число людей — в частности матерей и беременных женщин — будет возвращаться на свои рабочие места против своей воли.

Исполнительный директор благотворительной организации Working Families Джейн ван Зил отмечает рост числа запросов на консультацию, исходящих в основном от женщин, «которые не хотят или не могут возвращаться в офис по требованию работодателя».

Кроме того, начиная с апреля эта организация зафиксировала всплеск количества звонков по поводу гибкой работы, в то время как треть из них касается вопросов ухода за детьми. Тем не менее Working Families отмечает, что некоторые работодатели запустили в тестовом режиме гибридные модели, в рамках которых сотрудники должны отрабатывать определённое количество дней в неделю в офисе. Вместе с тем ряд работодателей в работе из дома своим сотрудникам просто отказывает.

По словам Вудбёрн, которая работает в отделе закупок, сотрудникам компании сообщили, что они могут отпроситься поработать из дома на один день в неделю при условии объяснения причин такого режима труда в письменной форме.

Однако, проработав полтора года из дому без каких-либо проблем, она решила, что жертвы, принесённые на алтарь офисного труда, того не стоят. Поэтому она решила открыть свой собственный бизнес по продаже средств по уходу за кожей по подписке. «Такая гибкость позволит существовать исходя из моих жизненных потребностей и потребностей моих детей, а не из рабочего времени», — объяснила она.

Хотя немало компаний планируют предлагать сотрудникам варианты гибкой или удалённой работы по мере того, как они начинают возвращаться в офисы, многие на этот шаг по-прежнему не идут. Согласно данным опроса Британских торговых палат, хотя три четверти фирм и предполагают, что некоторые сотрудники останутся на удалёнке, лишь 38% из них предложили работникам гибкий график или намереваются распределить их по разным сменам в рамках одного дня. При этом только 15% предложили сделать гибкий график рабочим стандартом.

По словам Келли Сакстон из лондонского Гринвича, после того, как компания отказала ей в работе на дому и не дала отгул на сентябрь с полным сохранением зарплаты, у неё не осталось другого выбора, кроме как уволиться, притом что она была беременна вторым ребёнком. «В итоге я уволилась, и это было немного нелепо, потому что я проработала в компании 11 лет. Но, очевидно, я не была готова рисковать подхватить коронавирус во время беременности», — сообщила она.