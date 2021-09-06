Анастсия Волчокова показала себя полностью обнаженной

Анастасия Волочкова на новых фото показала себя полностью обнаженной. Она не постеснялась обнародовать пикантные снимки в социальной сети Instagram.

Анастасия Волочкова в очередной раз затронула тему скандала, когда она справляла нужду под елочку, находясь на территории своего дома. После этого инцидента балерине то и дело звонят журналисты федеральных каналов. Чтобы балерину не фотографировали тайком, она решила сама поделиться откровенными снимками. Волочкова считает, что обнаружила перед фолловерами не только тело, но и душу.

В описании к публикации она отметила, что провокация была устроена намеренно. В поселке просто хотели отвлечь внимание от глобальной проблемы, на которую указала актриса. Там официально работает управляющая компания, являющаяся владелицей коммуникационной сети. Фирма ответственна за всю жизнедеятельность загородного поселка. Когда Волочкова решила публично осветить имеющийся конфликт, ее втянули в самую настающую провокацию. Этот ход она назвала «дешевым и мерзким».

Блондинка не перестанет бороться за правду. Она намерена отстаивать свою позицию и интересы детей, которых представительница управляющей компании по причине национальности и принадлежности в обществе выгоняет с площадки. Сама же Волочкова всегда выступала объединяющим звеном.

Балерина считает, что лучше бы на эту проблему обратили федеральные каналы. Пока их интересуют только обнаженные ягодицы Волочковой. Их она и решила показать в карусели фото.

Источник: www.instagram.com