Какими достоинствами обладают шины Toyo: важные технологии и разработки

Подробный разбор.

На украинском рынке шинной продукции представлены покрышки различных мировых брендов. Довольно востребованной среди отечественных автомобилистов считается резина марки Toyo. Данные покрышки нельзя отнести к очень дешевым товарам, но технические и эксплуатационные характеристики шин не уступают изделиям других мировых лидеров.

Купить резину Тойо от официального дилера вы можете в «Аскания Шина». Каталог интернет-магазина предоставляет широчайший выбор автомобильных покрышек японского бренда с официальной гарантией. Интернет-магазин напрямую сотрудничает с производителем и применяет лояльную политику ценообразования, поэтому устанавливает наиболее приемлемые цены на шинную продукцию «Тойо» и осуществляет быструю доставку в любые города Украины.

Особенности и преимущества японской авторезины

Со времени основания в 1945 году японский концерн стремительно развивался, и сегодня шинная продукция Toyo по праву занимает одно из лидирующих позиций мирового рынка. Компания поставляет автопокрышки в большинство стран мира, в т. ч. в Украину. К тому же японские шины используют при заводской комплектации автомобилей именитых марок, например: «Ауди», «Тойота», «Мазда», «Ниссан», «Лексус» и др.

Востребованность автошин Toyo обусловлена следующими положительными моментами:

превосходные эксплуатационные характеристики;многообразие типоразмеров покрышек: в каталоге производителя представлены как премиальные, так и относительно недорогие шины, поэтому каждый автовладелец может подобрать подходящие модели резины для своих машин;грамотно продуманные дизайны рисунков протектора;повышенная устойчивость к износу.Конструкционные особенности авторезины

Шины марки «Тойо» отличаются выверенной жесткостью, что обеспечивает надежность сцепления с дорожным полотном даже на высокой скорости передвижения. Это гарантирует эффективное удерживание курсовой устойчивости авто на повороте, улучшенную маневренность, превосходную управляемость. Покрышки японского бренда гарантируют «мягкость» и плавность хода, что снижает ощущение неровностей дороги, повышает безопасность поездок.

Немаловажной отличительной чертой резины Toyo является увеличенная площадь контакта с дорогой, а все благодаря «спортивному» характеру. Но это достоинство выступает и нюансом, поскольку покрышки меньше подходят для автомобилистов, предпочитающих комфортную и «мягкую» езду — причиной этого является шумность и жесткость шин для асфальта и грунтовых дорог.

Чтобы решить указанную проблему, японские инженеры выпустили отдельную линейку резины Versado, которая рассчитана на представительские седаны. Такие покрышки гарантируют «мягкость» хода и пониженную шумность. Данных качеств удалось добиться благодаря шумозащитным стенкам и разнонаклонным протекторным блокам. Также шины этой серии эффективно удаляют влагу от места контакта с дорожным полотном, препятствуя аквапланированию.

Уникальная разработка японских инженеров — самостоятельное поддержание оптимальной геометрии покрышек «Тойо», что способствует облегченному управлению машиной за счет низкого сопротивления качению.