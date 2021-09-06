 

Сапронов: Почти все теннисные турниры выигрывают 20 человек. Дело в мозгах и менталитете. Свитолина и Халеп сыграли вчера шахматный матч

06.09.2021, 16:48, Новости дня
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Битва интеллектов или Два гроссмейстера на корте.

Теннис часто называют шахматами в движении. Я согласен, но. В шахматы на корте играют максимум 20% девушек, остальные играют “размахнись рука – развернись плечо”.

Приблизительно 100 человек в женском туре умеют все. Но выигрывают почему-то 20 человек (приблизительно) все турниры в году. Мозги и менталитет.

Вчера был шахматный матч между Элиной Свитолиной и Симоной Халеп, 10-й их матч в жизни, 5:4 вела Свитолина.

И Симона, и Элина не обладают 180+ ростом, 180+ км/ч подачей, высокоскоростными ударами слева и справа.

Их игра не так зрелищна – они могут 15 раз перебивать друг другу или сопернику по центру, но. Они прекрасно видят корт, терпят, все достают и ждут. Рвут ритм. Ищут момент.

Они читают игру, как книгу. Ждут маленького момента перейти в контратаку и, как удав, каждым следующим ударом, улучшая позицию, выигрывают розыгрыш.

Они очень сильны физически. По движению, пожалуй, лучшие в мире. Высочайшее качество тенниса показали обе девушки.

Извини Симона. Элина просто сильнее и лучше в данный момент. 6:3, 6:3.

Ждем соперника в 1/4 – либо немка Анжелика Кербер, либо молодая канадка Лейла Фернандес (в четвертьфинале Свитолина встретится с представительницей Канады. – “ГОРДОН”). По мне, лучше Кербер, причем однозначно.

Болеем за Элину, Украина!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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