 

“Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта”. Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни

06.09.2021, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У меня не было ни разу кризиса в отношениях с ним. Но сейчас нас штормит. И нас штормит тихо – я осознаю скуку. Естественно, женщина незанятая что делает? Она идет и находит себе любовника. Женщина занятая – ей нужно где-то сублимироваться”, – заявила певица.

Полякова отметила, что если в этой ситуации женщину что-то не устраивает, тогда ей нужно что-то менять.

“Нужно, чтобы люди понимали – да, уходит страсть, да, уходит регулярный секс, да, уходит романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта. У вас общие дети, цели, вы дружны. И ты, если у тебя плюсов больше, прощаешь эти минусы”, – заявила певица.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / В правительстве сообщили о снижении числа безработных в России

07.05 / Следователи потребовали арестовать гендиректора московской гостиницы «Вечный зов»

06.08 / Лукашенко готов передать Украине задержанных россиян

01.05 / Brexit полностью завершился

23.11 / Компания Timex представила электронные часы с беспроводной зарядкой для гаджетов

05.06 / В ответ на убийство военного армия Сирии уничтожила до 70 боевиков

06.12 / Пушков оценил возможность реализации «карабахского сценария» в Донбассе

22.03 / Культурно-образовательный центр во Владивостоке построят в 2024 году для лучших педагогов

26.03 / В США нуждающихся в ремонте мостов в 40 раз больше, чем в России

28.09 / После гибели дочери Конкина завели уголовное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика