“Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта”. Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни

“У меня не было ни разу кризиса в отношениях с ним. Но сейчас нас штормит. И нас штормит тихо – я осознаю скуку. Естественно, женщина незанятая что делает? Она идет и находит себе любовника. Женщина занятая – ей нужно где-то сублимироваться”, – заявила певица.

Полякова отметила, что если в этой ситуации женщину что-то не устраивает, тогда ей нужно что-то менять.

“Нужно, чтобы люди понимали – да, уходит страсть, да, уходит регулярный секс, да, уходит романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта. У вас общие дети, цели, вы дружны. И ты, если у тебя плюсов больше, прощаешь эти минусы”, – заявила певица.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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