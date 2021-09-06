После заявления Шевченко о желании продолжить контракт со сборной в сети устроили флешмоб – требуют отставки Павелко

“После Евро 2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро 2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было. 30 числа [июля] контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу”, – сказал Шевченко 3 сентября на пресс-конференции.

В комментариях к публикациям официального аккаунта УАФ в Instagram пользователи спрашивают, “почему так с Шевченко поступили”, и требуют отставки Павлеко, который объяснял уход Шевченко желанием развивать карьеру на клубном уровне.

Скриншот: uafukraine / Instagram

Комментарии сопровождают хештегом #павелкоаут или #pavelkoout.

Скриншот: uafukraine / Instagram

Аналогичные комментарии оставляют в под публикациями на странице УАФ в Facebook.

Скриншот: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

ТСН отмечает, что такие сообщения удаляют модераторы, но их “становится все больше и больше”.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 3 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной, пока не сообщалось, что он заключил контракт с каким-либо клубом.

6 сентября УАФ ответила, что функционеры посылали Шевченко предложение продлить контракт, но он якобы не ответил.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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