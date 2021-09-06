 

«Издевательство над избирателями»

06.09.2021, 16:38, Разное
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Памфилова — о выдвижении двойников депутата петербургского ЗакСа Вишневского.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала издевательством над избирателями выдвижение двух кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга, которые взяли такое же имя, как у депутата Бориса Вишневского, и сделали похожие прически и бороды. Об этом она заявила в эфире «КоммерсантFM».

«Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями. К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было», — сказала Памфилова.

Территориальная избирательная комиссия вместе с депутатом «Яблока» и колумнистом «Новой газеты» Борисом Лазаревичем Вишневским зарегистрировала кандидатами на выборы в Заксобрание Петербурга Бориса Ивановича Вишневского (прошлое имя по паспорту — Виктор Быков) от партии «Зеленые» и Бориса Геннадьевича Вишневского (Алексея Шмелева).

Оба «двойника» — Борис Иванович и Борис Геннадьевич — сменили имя незадолго до предвыборной гонки. Таким образом, в бюллетене будут перечислены подряд трое Вишневских.

Вместе с тремя Вишневскими за мандат будет бороться кандидат от «Единой России» и заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Соловьев. Как выяснила «Новая газета», один из двойников Вишневского — Виктор Быков — работал помощником Соловьева. После того, как журналист «Новой» спросил Соловьева о смене фамилии Быкова, с сайта «Единой России» исчезла информация о Викторе Ивановиче Быкове, ранее размещенная в петербургском разделе «Лица партии». До публикации «Новой газеты» о смене Быковым имени и фамилии на странице была размещена фотография Быкова, перечислялись его партийные и общественные достижения.

Источник: Новая газета



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