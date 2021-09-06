В Германии хотят обязать производителей обеспечивать поддержку смартфонов не менее 7 лет

Правительство Германии недовольно слишком короткими сроками поддержки смартфонов, которые обеспечивают производители из разных стран. На сегодня запчасти и программная поддержка для гаджетов на Android выпускаются в среднем около трех лет. В Apple срок больше – 5 лет, но этого также недостаточно.

В результате нормальные работоспособные аппараты массово превращаются в кирпичи, говорят специалисты. Это плохо как для самих потребителей, вынужденных покупать новые смартфоны чаще, чем они хотели бы, так и для экологии. Зато это удобно для производителей, которые, таким образом, обеспечивают для себя высокий спрос.

Немецкое правительство собирается законодательно установить, что поддержку на продаваемые на территории Германии смартфоны и запчасти для них нужно выпускать в течение не менее чем семи лет.