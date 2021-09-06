 

Три модели Skoda подорожали в РФ в сентябре 2021 года

06.09.2021, 16:32, Новости дня
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Чешский автомобильный гигант Skoda увеличил ценник на три модели на российском рынке.

Удорожание составило от 28 до 52 тысяч рублей в разных моделях и комплектациях. Минимальный прирост цены отмечен для бюджетной модели Skoda Rapid. Кроме того, изменение стоимости коснулось кроссовера Karoq, который стал дороже на 46 тысяч рублей. Наибольшее удорожание коснулось популярной модели Octavia.

Вместе с тем некоторые автомобили можно приобрести со значительной скидкой, позволяющей сэкономить на покупке новой техники. Напомним, к аналогичной мере ранее приступили другие автомобильные бренды, увеличившие ценник на свою технику в России. Пока остальные модели чешской марки сохранили прежний прайс.



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