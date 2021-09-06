Немецкие ученые обнаружили ключевой элемент для зарождения жизни на Земле

На ранних этапах эволюции на поверхности Земли было много солей магния и натрия. Именно они могли стать начальным строительным материалом для органических соединений, а затем и для белков. Об этом рассказали ученые из Германии.

Сам механизм преобразования все еще непонятен, говорят эксперты. Очевидно, большую роль сыграло наличие воды, а также состав и температура атмосферы на Земле.

Также ученые связывают процесс зарождения жизни с высокой геологической активностью, в том числе извержениями вулканов, во время которых могли происходить самые невероятные химические реакции. Кстати, представители науки не исключают, что суперизвержения вулканов, которых на Земле не было уже несколько тысяч лет, могут снова повториться.