Более трети переболевших COVID-19 могут не иметь антител – исследование



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Группа американских исследователей собрала образцы крови 72 человек, у которых коронавирус подтвердился ПЦР-тестированием. Только двое участников исследования перенесли инфекцию бессимптомно, у 18% было легкое течение COVID-19, у 67% — умеренное, еще 12% болели тяжело и нуждались в госпитализации.

Все образцы крови были проверены на наличие иммунного ответа с помощью различных тест-систем не менее чем через три недели после того, как у пациентов исчезли все симптомы заболевания. Результаты показали, что лишь у 46 человек из 72 выработались нейтрализующие антитела IgG и IgA к коронавирусу. Количество антител было очень разным, у некоторых участников они были чуть выше референсных значений, у кого-то была максимальная концентрация. Аналогичные результаты были, когда ученые отдельно определили антитела к рецептор-связывающему домену (RBD) и нуклеокапсиду (N) коронавируса.

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Авторы исследования также обнаружили, что люди, у которых не выработался иммунный ответ, были в среднем на 10 лет моложе участников с антителами, и у всех была очень низкая вирусная нагрузка в носоглотке, что показало ПЦР-тестирование.

«Это утверждает о том, что пациенты с низкой вирусной нагрузкой SARS-CoV-2 в дыхательных путях с меньшей вероятностью выработают системный ответ антител. Люди, которые перенесли COVID-19, могут считать, что им не нужна вакцинация, поскольку они защищены, но наши результаты предостерегают от этого предположения», — написали ученые.

Исследование проводилось на ограниченной когорте людей и его результаты пока нельзя интерпретировать для широкой популяции, однако они согласуются с выводами других научных работ, показавших, что далеко не у всех переболевших пациентов вырабатываются антитела. Так, в израильском исследовании с участием 698 человек серонегативными оставались 5%. Этот показатель был еще выше во время тестирования жителей Нью-Йорка — 20%. В еще одном исследовании, проведенном в Германии, антител не было у 85% бессимптомных пациентов.