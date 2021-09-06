 

Das Erste – среди прибывших в Германию афганцев есть люди с криминальным прошлым

06.09.2021, 16:24, Новости дня
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Из 4875 эвакуированных из Афганистана в ФРГ людей, минимум 20 человек имеют криминальное прошлое, пишет Das Erste, ссылаясь на данные МВД ФРГ. По словам министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, преступники проникли на самолёты, воспользовавшись хаосом в Кабуле: проверка органов безопасности состоялась только по прилёте в Германию.


Reuters

Среди людей, эвакуированных из Кабула в Германию по воздушному мосту, оказались и лица, знакомые немецким органам безопасности, пишет Das Erste. По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, на данный момент речь идёт о 20 гражданах.

Как отмечает издание, четверо из них уже проживали в Германии и несколько лет назад были депортированы обратно в Афганистан. Кроме того, помимо преступников, в списке фигурируют имена людей, всплывавшие в записях немецких федеральных и региональных центров противодействия терроризму. Сообщается, что четверо из эвакуированных уже доставлены под надзор немецких правоохранительных органов.

Во время эвакуации в Кабуле царило чрезвычайное положение: преступники часто пользуются такими ситуациями, отметил Зеехофер. Глава МВД также подчеркнул, что с одной стороны от него требовали «открыть двери и пустить всех», а с другой стороны критиковали, когда при проверке, случившейся уже по прибытии в Германию, выяснилось, что на борт попали нежелательные лица. К примеру, один из новоприбывших был ранее обвинён в изнасиловании.

Всего в Германию из Афганистана прибыло 4587 человек, пишет Das Erste, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел ФРГ. Некоторые из них подделали свои документы. Издание напоминает, что целью воздушного моста из Афганистана в ФРГ было эвакуировать немецких граждан, а также афганцев, помогавших немецкой местной администрации, и их семьи. Также отмечается, что в Германию прибыл бывший министр афганского правительства Мохаммед Касим Халими. 



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