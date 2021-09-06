Handelsblatt – несмотря на «мрачные перспективы», противники «Северного потока — 2» не сдаются

Строительство газопровода «Северный поток — 2» уже почти завершено и практически ничто не стоит на пути к его запуску, пишет Handelsblatt. Однако, несмотря на «мрачные перспективы», противники российско-немецкого проекта не сдаются. Они всё ещё надеются, что ситуация может измениться после выборов в бундестаг, когда в Германии сформируется новое правительство и оно лишит трубопровод своей политической поддержки.



Reuters

До завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось совсем чуть-чуть, пишет Handelsblatt. Годами реализация российско-немецкого проекта сопровождалась «геополитическим баталиями», но теперь они закончились, и началась новая борьба за ввод линии в эксплуатацию и сертификацию.

Противники трубопровода надеются, что новое правительство Германии, которое сформируется после выборов в бундестаг, иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe, а также строгие нормы ЕС всё-таки помешают проекту. Но в российском энергетическом концерне «Газпром» убеждены, что ещё до конца года во время отопительного сезона по трубопроводу в сторону Европы пойдёт первый газ.

Уверенность РФ можно объяснить тем, что она провела определённые подготовительные мероприятия, продолжает издание. По мнению экспертов, Москва в последнее время намеренно ограничивала поставки голубого топлива на европейский рынок. Цены на энергию уже сейчас резко подскочили. В «Газпроме» всё это объясняют логистическими трудностями и производственными проблемами, но за всем этим может стоять стратегический расчёт. Эксперты считают, что российский концерн использует поставки как средство давления, чтобы внушить европейцам страх перед дефицитом снабжения. В результате они не будут создавать дополнительные трудности на пути к технической сертификации и запуску трубопровода.

Не секрет, что «Газпром» хочет обойти нормы ЕС, которые предписывают, чтобы оператором трубопровода и поставщиком по нему газа не была одна и та же компания. К тому же концерн обязан предоставить доступ к линии сторонним поставщикам. Впрочем, в выполнении этих требований РФ может помочь обычная реструктуризация внутри концерна, а также так называемое «виртуальное присоединение».

Так что для противников газопровода в Восточной Европе, Европарламенте и Еврокомиссии «перспективы мрачны», заключает Handelsblatt. Но они не теряют надежды. В Германии активнее всего против проекта выступают зелёные. Чем лучше будут их результаты на предстоящих выборах в бундестаг, тем труднее будет «Газпрому» добиться желаемого. Но с политической точки зрения избавиться от «Северного потока — 2» не так просто, ведь средства на его строительство выделяли европейские энергетические компании, и они могут затребовать компенсацию.

Однако Берлин мог бы лишить проект политической поддержки, отмечает издание. И это будет иметь серьёзные последствия. В этом случае Еврокомиссии не нужно будет бояться конфликта с Германией, и она сможет применить европейские нормы в отношении «Газпрома» по всей строгости закона. К тому же не исключено, что Вашингтон, отказавшийся от санкций против «Северного потока — 2» с оглядкой на Берлин, передумает и всё-таки примет штрафные меры. К тому же новая позиция Берлина может оказать влияние на судебный процесс по иску Deutsche Umwelthilfe, в результате чего газопровод лишится разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.