В РФ китайские производители пересмотрели цены на автомобили

Производители из Китая пересмотрели цены на автомобили на рынке РФ. За последний месяц лета прайсы существенно поменялись.

Китайские автомобильные компании изменили цены, как в положительную сторону, так и в отрицательную. Один из производителей и вовсе прекратил продавать определенную модель на рынке РФ. В данном случае речь идет о кроссовере Foton Sauvana, стоимость которого составляла более 1,6 миллиона рублей.

Концерн Geely снизил цену на автомобили. Например, Atlas Pro в модификации Luxury можно приобрести у дилеров на 100 тысяч дешевле, нежели ранее. Полная стоимость транспортного средства составляет 2,19 миллиона рублей.

Производитель JAC увеличил цены на свои автомобили. Стоимость лифтбека J7 возросла на 20-30 тысяч рублей. Ценник модели T6, в свою очередь, увеличился на 10 тысяч рублей.

Теперь автомобиль Changan CS75 FL доступен за 2 миллиона рублей. На 20 тысяч рублей подорожали паркетники Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Такая же прибавка в стоимости зафиксирована у автомобилей Haval F7, F7x и Jolion.

Другие китайские модели на авторынке РФ пока доступны по прежней цене. Самым бюджетным вариантом на сегодняшний день является Lifan Solano. Эта машина доступна россиянам за 579 тысяч рублей. Наиболее дорогим является минивэн GAC GN8, его стоимость достигает 3,5 миллиона рублей, пишет портал Nation News.