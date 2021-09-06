 

В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек

06.09.2021, 16:16, Разное
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За минувшие сутки в России число людей, подхвативших ковид, возросло до 17 856 пациентов. За этот же срок успели выздороветь 14 276 человек. В статистику также внесли данные о 790 летальных исходах.

Среди всех регионов России больше всего заражений фиксируется в Москве. Сообщается о 1463 новых случаях коронавируса. На вторе место в этой печальной статистике поднялась Московская область, власти которой сообщили о 891 заболевшем. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Санкт-Петербург, в котором насчитали 690 пациентов с ковидом, сообщает RT.

Таким образом, к 6 сентября 2021 года общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России за все время наблюдений перевалило за семь миллионов и достигло отметки в 7 030 455 человек. Тем временем количество выздоровевших пациентов оценивается в 6 285 007 человек. Сообщается о 187 990 летальных случаях, передаёт “Общественная служба новостей”.

Как показывает статистика по коронавирусу в России, болезнь продолжает распространятся. Аналогичная ситуация складывается и в других странах. Эксперты подчеркивают, что у каждого человека есть возможность обезопасить себя от тяжелого течения ковида. Для этого достаточно сделать прививку.

Ранее в Минздраве России заявили о возможном признании альтернативных способов лечения коронавирусной инфекции. В частности, в новые методические рекомендации ведомства будут включены новые препараты и лекарства офф-лейбл, пишет Life.ru.



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