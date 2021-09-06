Военные и правоохранители начали получать выплаты по решению “Единой России”

С 6 сентября военным, в том числе, курсантам военных училищ, и сотрудникам правоохранительных органов начали переводить единовременную выплату. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин на съезде партии “Единая России”.

Примечательно, что размер единовременной выплаты не зависит от звания или должности, все получат по 15 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

“Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партия “Единая Россия”. Как доложил мне [министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты”, – уточнил Мишустин.

Первый заместитель главы фракции “ЕР” в Государственной Думе РФ Андрей Исаев считает решение не привязывать размер выплаты к званию социально справедливым. Депутат подчеркнул, что в выплатах больше нуждаются младшие по званию военные и силовики, потому что у них меньше зарплата.

Отметим, что из единовременной выплаты нельзя взыскать деньги в счет погашения долгов и кредитов, в том числе, по решению суда. Кроме того, данным сумма не будет считаться при исчислении других мер социальной поддержки.

Ранее секретарь генсовета “ЕР”, первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак сообщил. что региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат.