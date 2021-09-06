Министерство просвещения советует учителям сознательно делать ошибки для проверки знаний школьников

Министерство просвещения РФ обратилось к педагогам с рекомендацией периодически осознанно совершать ошибки во время объяснения учебного материала. По мнению ведомства, применение подобной методики будет способствовать развитию у школьников критического мышления.

«Целые поколения россиян привыкли к тому, что все сказанное учителем правильно и не подлежит сомнению», — объяснил рекомендацию министр просвещения Сергей Кравцов.

«А если на месте учителя окажется западный пропагандист или еще хуже — борец с коррупцией? Разве можно всему слепо верить? Конечно, нет. Не зря же говорится в пословице: доверяй, но проверяй!», — добавил чиновник.

В качестве примера Кравцов привел открытый урок, проведенный 1 сентября президентом Путиным в детском центре «Океан»: «Честно говоря, я не исключаю, что Владимир Владимирович специально сделал оговорку, назвав Северную войну Семилетней. Думаю, это был такой педагогический прием для проверки знаний участников урока. И ведь сразу стало понятно, кто из школьников хорошо знает историю, а кто нет».

Министр подчеркнул, что оговорки должны соответствовать уровню знаний школьников.

«Например, в седьмом классе можно сказать, что Антверпен находится в Голландии. А в старших классах можно делать ошибки и посложнее. Вот я, например, решил протестировать коллег по министерству и сказал, что нам нужен переводчик с испанского, так как приедет делегация из Гаити. И вот представьте, никто меня не поправил. Хотя жители Гаити обычно либо на креольском, либо на французском разговаривают», — с сожалением отметил Кравцов.

В школьной среде рекомендованную методику уже успели назвать «методом Путина». В министерстве считают, что применение нового педагогического приема позволит существенно повысить качество школьного образования в России.

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