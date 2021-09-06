Украина внедрит международный стандарт обмена информацией о финансовых счетах

Этот инструмент, используемый уже более чем в 100 странах, поможет Украине получать дополнительные налоговые поступления путем выявления случаев уклонения от уплаты налогов и способствовать повышению уровня соблюдения налогового законодательства.

“Глобальный форум будет отслеживать прогресс страны в выполнении своих обязательств в сентябре 2023 года. Наш секретариат продолжит оказывать помощь Украине во внедрении стандарта и в решении вопросов, которые могут возникнуть”, – заявила глава Глобального форума Мария Хосе Гарде.

По данным ОЭСР, в 2019 году 100 налоговых администраций обменялись информацией о 84 млн финансовых счетов, на которых находились активы на сумму около €10 трлн.

Международная сеть автоматического обмена расширяется – в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще четыре страны совершат свой первый обмен. Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023-го за отчетный 2022 год.

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