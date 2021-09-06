6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

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06.09.2021, 15:54, Новости дня
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Сегодня в мире отмечают День чтения книг. Изначально праздник зародился в США, но постепенно распространился и на другие страны. День чтения книг призван не только популяризировать чтение, но и закрепить этот навык у детей и подростков.

Согласно данным директора Украинского института книги Александры Коваль, в Украине 27% людей читают больше, чем раз в неделю, а тех, кто читает каждый день – всего 8%. Об этом она рассказала в марте 2021 года на форуме “Украина 30. “Культура. Медиа. Туризм”, передает “Укринформ”.

“Можно увидеть, как разительно отличается ситуация с чтением в Украине и в нескольких европейских странах. Сколько людей читает регулярно, то есть более, чем раз в неделю, или минимум раз в неделю. И если в Италии этот показатель 56%, в соседней с нами Польше – 36%, то в Украине таких читателей только 27%”, – рассказала Коваль.

В православной традиции сегодня именины у Арсения, Георгия, Петра и Космы. В католической – у Беаты, Евгения и Магнуса.

Согласно народным приметам:

Если сегодня пройдет дождь – осень будет сухая, а на следующий вполне вероятен очень хороший урожай;
Если солнце спряталось за черные тучи – ждите похолодания;
Много желудей выросло – зима будет продолжительной и суровой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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