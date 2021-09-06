 

Комаровский: При отсутствии масок и близком контакте суперраспространитель может заразить вирусом 1000 человек, а с масками – только 200

06.09.2021, 15:54, Новости дня
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Представьте: вот вы кашляете, из вас вылетают мокрота, слюна, сопли… Без маски эти капли улетят на 3 метра, а с маской все это останется внутри, не полетит дальше. Это главное.

Далее: в любом случае маска позволяет уменьшить количество вирусов, которые вы вдохнете. То есть она дает вам шанс не получить за раз инфицирующую дозу.

Да, стратегически маски однозначно проигрывают дистанцированию и системам вентиляции. Но они, тем не менее, все же работают. Пока ничего другого у нас, к сожалению, нет. И вы должны понимать, что, например, при отсутствии масок и близком контакте суперраспространитель может заразить 1000 человек, а с масками – только 200.

Хотя бы поэтому давайте носить маски – они реально уменьшают шансы заболеть.

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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