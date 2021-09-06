Комаровский: При отсутствии масок и близком контакте суперраспространитель может заразить вирусом 1000 человек, а с масками – только 200
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Представьте: вот вы кашляете, из вас вылетают мокрота, слюна, сопли… Без маски эти капли улетят на 3 метра, а с маской все это останется внутри, не полетит дальше. Это главное.
Далее: в любом случае маска позволяет уменьшить количество вирусов, которые вы вдохнете. То есть она дает вам шанс не получить за раз инфицирующую дозу.
Да, стратегически маски однозначно проигрывают дистанцированию и системам вентиляции. Но они, тем не менее, все же работают. Пока ничего другого у нас, к сожалению, нет. И вы должны понимать, что, например, при отсутствии масок и близком контакте суперраспространитель может заразить 1000 человек, а с масками – только 200.
Хотя бы поэтому давайте носить маски – они реально уменьшают шансы заболеть.
Источник: komarovskiy.net
Опубликовано с личного разрешения автора
Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет