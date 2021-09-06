 

В Оксфорде предложили новый метод поиска инопланетян

06.09.2021, 15:38, Новости дня
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Астрофизик Андрес Сандберг из Оксфорда представил сферический компьютер, который, по его мнению, будет более эффективен в поиске инопланетных цивилизаций на просторах Вселенной.

Такой компьютер следует «зашить» в специальный космический аппарат и отправить подальше от Земли, считает автор идеи. Управление же нужно доверить нейросети.

Форма аппарата в виде сферы также очень важна. Нужно обеспечить постоянное излучение, например, в инфракрасном спектре, которое распространялось бы сразу во все стороны. Таким образом, эффективность поиска инопланетян значительно увеличится. Космические агентства, напомним, давно ведут такие исследования. Однако никто пока не финансировал их должным образом.



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