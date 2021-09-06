 

Астрономы сумели понять, в чем «проблема потерянной материи»

06.09.2021, 15:38, Новости дня
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На страницах журнала The Astrophysical Journal Letters опубликована научная статья, в которой астрономы объясняют, куда подевалась материя от стороннего небесного тела, разделившего Землю и Луну на два отдельных крупных объекта.

Напомним, что по общепринятой версии, мы получили спутник нашей планеты после того, как в Землю врезалось огромное небесное тело. Проблема же состоит в том, что ни на Земле, ни на Луне до сих пор не удалось обнаружить следов вещества, из которого состояло то самое ударное тело.

Скорее всего, в результате мощного взрыва материя просто испарилась, считают ученые. Кстати, в Поясе астероидов также пока никто не может обнаружить следов сторонней материи. Видимо, и там при столкновениях происходило то же самое.



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