Астрономы сумели понять, в чем «проблема потерянной материи»

На страницах журнала The Astrophysical Journal Letters опубликована научная статья, в которой астрономы объясняют, куда подевалась материя от стороннего небесного тела, разделившего Землю и Луну на два отдельных крупных объекта.

Напомним, что по общепринятой версии, мы получили спутник нашей планеты после того, как в Землю врезалось огромное небесное тело. Проблема же состоит в том, что ни на Земле, ни на Луне до сих пор не удалось обнаружить следов вещества, из которого состояло то самое ударное тело.

Скорее всего, в результате мощного взрыва материя просто испарилась, считают ученые. Кстати, в Поясе астероидов также пока никто не может обнаружить следов сторонней материи. Видимо, и там при столкновениях происходило то же самое.