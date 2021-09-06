Связан ли дельта-вариант коронавируса с тяжелым течением COVID-19 у детей?



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Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали два исследования, посвященные тому, как дельта-вариант коронавируса влияет на заболеваемость COVID-19 среди детей и на то, как тяжело протекает у них эта инфекция.

Первое исследование показало, что с конца июня по август 2021 года количество госпитализаций детей и подростков увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущими месяцами. Однако этот показатель не достиг пика, который наблюдался в стране в январе 2021 года.

Авторы исследования пишут, что эффект вакцинации очевиден: непривиых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых. В штатах с низким охватом вакцинацией педиатрические пациенты поступают в больницы в четыре раза чаще, чем в штатах с большим охватом.

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В другом исследовании ученые из CDC обнаружили, что после того, как дельта-вариант стал доминирующим, процент инфицированных детей, у которых развивается тяжелая форма COVID-19, не увеличился. Ученые фокусировались на состоянии детей, которые попали в американские больницы в августе 2021 году. Доля детей, госпитализированных с COVID-19, которым требовалось лечение в палате интенсивной терапии, составила 20%. Ранее, в период с августа 2020 года по июль 2021 года, она варьировала в рамках 10-25%.

Однако эта работа подтвердила, что частота госпитализаций и обращений детей в приемные отделения больниц действительно повысилась. Больше всего увеличилось поступление в больницу по поводу коронавирусной инфекции среди детей в возрасте четырех лет и младше – почти в 10 раз больше, чем в июне 2021 года.

По мнению ученых, новые данные подчеркивает важность широкой прививочной кампании в защите детей от инфекции. Однако на различия между регионами могли повлиять и другие факторы, например, требования по ношению масок и социальному дистанцированию.

Ученые отмечают, что текущая информация базируется на ограниченном количестве данных. Однако сегодня нет причин утверждать, что дельта-вариант связан с увеличением тяжести болезни и риска смерти у детей.