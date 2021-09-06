Силы сопротивления в Панджшере решили перейти к партизанской войне с талибами

Сопротивление в афганской провинции Панджшер решило поменять тактику и перейти к партизанской войне с «Талибаном» (движение запрещено в РФ как террористическое), сообщил газете Financial Times представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.

«Прямо сейчас талибы распространяют много пропаганды о том, что они захватили долину, что это неправда… Войти в Панджшер не означает победить. Что мы поменяли, так это наша тактика. 48 часов назад мы вели обычную войну. Теперь мы переходим к партизанской войне», – передает его слова РИА «Новости».

Назари добавил, что бойцы сопротивления отступили в горы, откуда они продолжат вести вооруженную борьбу с талибами.

Между тем представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки заявил, что около 200 человек, в том числе 30 командиров, сдались в провинции Панджшер.

«В Панджшере 200 человек, включая 30 командиров, сдались исламскому эмирату со своим оружием и боеприпасами», – написал Мутаки в Twitter.

В понедельник представитель движения «Талибан» сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Позже лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана». Однако афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера.