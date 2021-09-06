 

Голикова назвала последствия возможной отмены МРОТ

06.09.2021, 15:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОтмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) приведет к хаосу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«МРОТ и прожиточный минимум – у них разная экономическая сущность, сегодня эта не тема обсуждения. Но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена – это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он», – цитирует ТАСС Голикову. 

По ее словам, на прожиточном минимуме сегодня завязано огромное количество социальных выплат и пособий, которые просто так невозможно трансформировать. 

«Это сегодняшнее социальное благополучие нашего населения», – отметила она.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член КПРФ Николай Арефьев заявил, что РФ следует отказаться от минимального размера оплаты труда. По его словам, МРОТ сегодня больше вредит, чем приносит пользы, его следует отвязать от всех других параметров.

С 1 января действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум – 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала года МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц. 



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