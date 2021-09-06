 

Ученые: В воздухе любого помещения содержатся вызывающие рак соединения

06.09.2021, 15:26, Разное
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Исландские исследователи утверждают, что в воздухе любого помещения могут содержаться соединения, вызывающие рак. Вещества, которые предназначены для защиты бытовых предметов, оказались намного хуже, чем предполагалось.
Команда исследователей Род-Айлендского университета изучила состав воздуха стандартного помещения в любой жилой квартире. Как оказалось, пребывая в них, человек подвергается смертельному риску, и причиной этого является мебель. Эксперты доказали, что при производстве шкафов, столов и прочего часто используются специфические вещества. Пер- и полифторированные алкильные соединения, или ПФАС, применяют при обработке древесины. Они предназначены для защиты бытовых принадлежностей и предметов мебели от воздействия влаги, высокой температуры и т.п. Именно в них исследователи обнаружили огромное количество соединений, провоцирующих развитие злокачественных опухолей.

Авторитетное научное издание Environmental Science & Technology Letters сообщает, что признаками загрязненного такими токсичными ингредиентами воздуха является постоянно ухудшающееся самочувствие и подорванный иммунитет. При отсутствии своевременно принятых мер пары опасных соединений, находящихся в любой квартире, ситуация может значительно ухудшиться. В итоге человек, сам не подозревая, что привело к таким результатам, может бесплодие и даже онкология. Возможно, исследование исландских ученых поможет изменить методики производства мебели, устранив из технологии применение вредных веществ.

Источник: live24.ru



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