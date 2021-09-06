 

В Сети показали новые изображения iPhone 13 Pro в бронзовом и матовом чёрном цветах

06.09.2021, 15:26, Разное
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Новые изображения iPhone 13 Pro в бронзовом и матовом чёрном цветах уже появились в Сети. Кроме того, ожидается и розовый аппарат, красочный дизайн получил названия, посвященные драгоценному металлу, Sunset Gold и Rose Gold.
Рендерные картинки обнародовал на страницах своего блога известный инсайдер Бен Гескин. Он уже неоднократно публиковал заслуживающую доверия и затем подтверждающуюся информацию об интересных концепт-артах. Сейчас же автор подтверждает появившиеся ранее слухи о готовящемся выходе бронзового iPhone 13 Pro.

Кроме того, иным в новом поколении «яблочных» смартфонов будет и традиционно черный девайс. Вместо графитового покрытия, как это было в iPhone 12, корпус грядущей новинки будет иметь более глубокий цвет, более похожим на матовый iPhone 7 Plus. Показанные Гескиным гаджеты являются результатом работы графического редактора, а не снимком, однако они отражают всю имеющуюся на данный момент информацию.

Кроме сугубо дизайнерских особенностей, iPhone 13, как основная, так и его Pro- и другие версии, снова будут с «челкой», правда, немного меньшего размера, чем у предшественников. За производительность и мощность гаджета будет отвечать однокристальный процессор Apple A15 Bionic, а для хранения любого рода контента в устройствах с максимальной комплектацией ожидается флеш-накопитель с рекордным 1 терабайтом памяти. Что из предсказанного американская IT-корпорация воплотит в действительность, станет ясно уже 14 сентября, на эту дату намечена официальная презентация смартфонов.

Источник: www.ixbt.com



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