 

Шойгу предложил места для строительства новых сибирских городов

06.09.2021, 15:22, Разное
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“Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны”, – приводит слова министра РБК.

Новые города должны стать центрами притяжения для населения России и соотечественников в СНГ и дальнем зарубежье, считает Шойгу.

Он предложил создать между Братском и Красноярском промышленный центр “Медь и электротехника”. В этом регионе есть все возможности для добычи и переработки металлов и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, отметил министр. Там же можно создать кластер “Алюминиевая долина”, полагает глава Русского географического общества.

В Южной Сибири есть возможность организовать высокодоходную добычу с более высоким переделом коксующегося угля, в районе Канска – углехимическое производство пластиков из неликвидного сырья, а у Лесосибирска есть потенциал для производства строительных материалов, уточнил Шойгу. “Это только верхушка айсберга”, – отметил министр.

Он призвал не бояться появления новых городов в Сибири и напомнил о строительства с нуля Набережных Челнов и завода “КамАЗ”, Тольятти и “Жигулей”, Магнитогорска, Зеленограда и других городов. “Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим”, – добавил Шойгу.

По его словам, федеральным и региональным властям следует обеспечить стабильный налоговой режим, транспортную доступность, грамотное территориальное планирование и возведение инфраструктуры в новых городах. Важно стимулировать перенос в Сибирь штаб-квартир крупнейших российских компаний, считает он.

Инициативу министра обороны поддержала вице-премьер, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко. “Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров — промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов”, – сказала она.

По предложению президента Владимира Путина Сергей Шойгу вошел в пятерку лидеров федерального списка партии “Единая Россия” на предстоящих выборах в Госдуму. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября.



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