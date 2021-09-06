 

Российским силовикам начали выплачивать президентские пособие

06.09.2021, 15:22, Разное
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Сотрудники российских правоохранительных органов и силовых структур начали получать финансовую помощь, назначенную президентом России Владимиром Путиным. Они единовременно получат по 15 тысяч рублей.

На эти цели было выделено свыше 21 миллиарда рублей из резервного фонда России. Немногим ранее начались выплаты президентских пособий и пенсионерам, которым глава государства распорядился выделить по 10 тысяч рублей на человека. Они получат деньги вместе с одной из очередных пенсий, сообщает телеканал “360”.



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