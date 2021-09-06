Незаменимая вещь в женском гардеробе: трендовые пальто осеннего сезона (лучшие модели и интересные новинки)
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В осенне-зимнем сезоне лучшим вариантом верхней одежды для женщин будет модное и стильное пальто, которое является самым настоящим украшением любого образа. Его элегантность и универсальность проверена временем. Женские модные пальто всегда остаются в тренде.
При создании модных новинок дизайнеры старались уделить много внимания деталям, в частности таким как разрезы по бокам, приспущенные рукава, накладные и прорезные карманы, драпировки, нашивки и блестки, декоративные пуговицы. Вот какие модели пальто будут наиболее актуальными этой зимой и осенью.
Пальто-тренч
Этот наряд отличается стильным фасоном, который можно назвать классическим для женского пальто и который актуален уже несколько лет подряд (главное фото). Пальто имеет покрой, как у модного тренча. Этот наряд отличается элегантностью и может напоминать стиль милитари. В 2021 году стоит обратить внимание на пальто, выполненное из кожи.
Яркое однотонное пальто
Такой наряд отлично подойдет не только для создания осенних аутфитов, но красиво смотрятся и зимние модели.
В этом году актуальна верхняя одежда насыщенных ярких тонов. Поэтому сейчас можно смело выбирать наряд своего любимого цвета.
Пальто в виде рубашки
Такой наряд отлично подойдет для создания стильного повседневного образа на осень и зиму.
По внешнему виду пальто напоминает удлиненную рубашку. Такой фасон стал одним из самых трендовых в новом сезоне.
Пальто с принтом
Есть множество красивых узоров, которые украшают в этом сезоне верхнюю одежду. Отлично смотрится пэчворк, цветочные мотивы, клетка, леопардовый принт.
Короткий бушлат
В моде короткие модели пальто, так называемые бушлаты. Они могут быть как цветными, так и принтоваными, с широким покроем и накладными карманами.
Пальто без ворота
В этом сезоне можно увидеть модные пальто с широким отложным воротником. Однако также будут актуальными прямые модели без ворота с небольшим круглым вырезом. Такие модели выглядят элегантно и женственно.
Стеганое пальто
Это яркая новинка холодного сезона. В отличие от длинного пуховика, такое пальто выглядит более сдержанно и изящно. Главными оттенками являются бежевый и коричневый.
Пальто с мехом
Этот наряд помогает добавить образу роскошь, шарм и утонченность благодаря красивому меховому воротнику. Также в тренде пальто с меховыми манжетами.
Пальто с поясом на запах
Чтобы выглядеть привлекательно и грациозно, стоит сделать акцент на талии. В этом осеннем сезоне женственные пальто на запах являются модным трендом.
Кейп
Большой популярностью продолжает пользоваться модное пальто кейп. Это двубортный наряд, имеющий застежки, а также прорези вместо рукавов.
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