 

Украинские военные проведут стрельбы на полигоне возле админграницы с Крымом

06.09.2021, 15:00, Новости дня
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С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава на полигон, отметили чиновники. 

“Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными”, – предупредили в ОГА.

Полигон Ягорлык заменил площадку государственного научно-испытательного центра “Чауда” в оккупированном Россией Крыму. Его создание начали в 2018 году, полноценно он начал работать в июле этого года. Его площадь составляет около 3,7 тыс. га.  

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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