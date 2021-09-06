 

Разумков подтвердил, что Рада получила письмо омбудсмена с критикой законопроекта об олигархах

06.09.2021, 15:00, Новости дня
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“Действительно, Людмила Леонтьевна прислала соответствующее письмо. Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации – и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. Но Конституцию мы толковать точно не можем, есть должностные лица. А с другой стороны, там вопросы, связанные с Венецианской комиссией”, – сказал Разумков.

Он добавил, что на этой неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации.

Контекст:

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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