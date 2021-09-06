 

Эксперимент на обезьянах показал, как состояние возбуждения мешает принятию решений

06.09.2021, 14:44, Новости дня
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Эксперимент на обезьянах позволили доказать, что учащенное сердцебиение сильно мешает принятию решений. Приматам предлагали выбрать одну из трех упаковок сока: большой, средней и маленькой.

Разумеется, обезьяны в спокойном состоянии хватали большую упаковку. Однако на втором этапе эксперимента их вводили в возбужденное состояние. В результате время принятия решения значительно увеличивалось. Более того, приматы начинали выбирать первую попавшуюся упаковку.

Поведение человека в стрессовом состоянии будет таким же, утверждают ученые. Поэтому следует отказаться от принятия каких-либо решений, особенно важных, когда у вас высокий пульс, учащенное дыхание или повышенное артериальное давление.



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