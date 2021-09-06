 

Ученый предостерег об ошибках, которые люди могут сделать в результате технического прогресса

06.09.2021, 14:44, Новости дня
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Ученый из Египта Исмаил Серагеддин выступил с заявлением о том, что технический прогресс может принести не только благо человечеству. По его мнению, оградить от фатальных ошибок может только наука.

Он также напомнил, что мы то и дело начинаем сталкиваться с вызовами, которые никогда раньше не возникали. Например, нужно строить отношения между людьми в космосе, убирать на орбите, понять, что будет в результате массового внедрения искусственного интеллекта и автономных машин.

У нас уже возникли проблемы с Интернетом, говорит ученый. Возможность распространять информацию со скоростью света создала условия для легкого распространения банальной лжи. А еще стоит вспомнить о проблеме накопления невероятного количества ядерного оружия.



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