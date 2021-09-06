 

Лавров высказался о проведении встречи в нормандском формате

06.09.2021, 14:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМоскве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры в Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Встреча ради встречи нам не нужна. Нам нужна встреча, которая как минимум подтвердит выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже почти два года назад, в декабре 2019 года. Все, что там записано, Украина отказывается выполнять», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, Берлин и Париж «молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ», когда ответственные лица с украинской стороны заявляют, что Минские договоренности мертвы. 

«И когда та же Украина устами своих руководителей, членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники – это же прямое оскорбление и Берлина, и Парижа, и тем не менее они продолжают нас увещевать: нет, давайте встретимся», – добавил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений. В ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В среду Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой».



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