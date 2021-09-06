 

Лавров назвал условие участия РФ в инаугурации нового правительства Афганистана

06.09.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосква может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (члены запрещенной в РФ террористической группировки), включая другие этнические группы – не только пуштунов: это хазарейцы, узбеки, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, «если об этом (инклюзивности) пойдет речь, … мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране».

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / Сооснователь “Квартета И” Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев

13.08 / Шнуров написал стихотворение о забастовке на БелАЗе

21.01 / В ходе операции по ликвидации боевиков в Чечне несколько силовиков получили ранения

10.02 / На Филиппинах обнаружены останки носорога возрастом 700 тысяч лет

29.07 / Российские Бе-200 начали тушить пожары в Турции

18.07 / В Киеве ограничили въезд большегрузного транспорта из-за жары

04.07 / “Голый спуск”: снег заготовили заранее

25.06 / В Совфеде отреагировали на ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

22.03 / Волочкова публично залезла на своего любовника

27.01 / Главный раввин РФ потребовал жесткой реакции на слова ученого о Холокосте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика