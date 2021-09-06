Ученые из США назвали повышающие риск преждевременной смерти напитки
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Ученые из США выяснили, что целый ряд напитков способны существенно вредить здоровью, повышая риски преждевременной смерти. От неправильного рациона страдают прежде всего, сосуды и кардио-система.
Издание Al Ittihad из ОАЭ обнародовало информацию об исследовании американских ученых, которое доказывает, что рацион человека может как укреплять его здоровье, так и разрушать его. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего основывают свои выводы на двадцатилетних наблюдениях за более 100 тысячами представительниц прекрасного пола. Средний возраст волонтеров составлял 53 года, в их рационе регулярно присутствовали те, или иные не содержащие алкоголь напитки.
Оказалось, что наибольший вред органам и системам причиняют сладкие соки и чаи, а также подслащенные воды и кола. За указанное в эксперименте время около 14 тысяч человек умерло вследствие заболеваний сердца и сосудов. У всей данной группе в ежедневном меню присутствовали высокие дозы сахаросодержащего питья. При этом устоит отметить, что речь идет именно о регулярном употреблении подобных напитков.
Источник: nation-news.ru
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