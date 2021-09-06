Ученые из США назвали повышающие риск преждевременной смерти напитки

Ученые из США выяснили, что целый ряд напитков способны существенно вредить здоровью, повышая риски преждевременной смерти. От неправильного рациона страдают прежде всего, сосуды и кардио-система.

Издание Al Ittihad из ОАЭ обнародовало информацию об исследовании американских ученых, которое доказывает, что рацион человека может как укреплять его здоровье, так и разрушать его. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего основывают свои выводы на двадцатилетних наблюдениях за более 100 тысячами представительниц прекрасного пола. Средний возраст волонтеров составлял 53 года, в их рационе регулярно присутствовали те, или иные не содержащие алкоголь напитки.

Оказалось, что наибольший вред органам и системам причиняют сладкие соки и чаи, а также подслащенные воды и кола. За указанное в эксперименте время около 14 тысяч человек умерло вследствие заболеваний сердца и сосудов. У всей данной группе в ежедневном меню присутствовали высокие дозы сахаросодержащего питья. При этом устоит отметить, что речь идет именно о регулярном употреблении подобных напитков.

Источник: nation-news.ru