 

Нутригенетик рассказал о нужных во время и после COVID-19 витаминах

06.09.2021, 14:32, Разное
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Врач-нутригенетик и диетолог Андрей Золотарев назвал витамины, которые являются самыми нужными для каждого человека во время коронавируса и после него. Они могут помочь скорее вылечиться и восстановиться пациентам с COVID-19.
Распространившийся по всему миру коронавирус не только вызывает тяжелые симптомы во время протекания инфекции. Даже после лечения у многих пациентов надолго остаются признаки так называемого постковидного синдрома. Особенно опасным стало состояние людей с хроническими заболеваниями. Для того, чтобы улучшить положение переболевших или находящихся на лечении, доктор Золотарев рекомендует принимать витамины целенаправленно, с учетом индивидуальных особенностей.

Например, диабетчикам с повышенным уровнем глюкозы стоит обогатить рацион минеральными добавками, которые улучшают контроль сахара. Если же человек страдает от железодефицитной анемии, следует принимать препараты с хелатным железом и витамином D.

Важно помнить, что общих советов в употреблении витаминных средств нет и быть не может. Укрепляющий иммунную систему витамин C, употребляемый человеком, нельзя назвать единственно эффективным, тем более, что его результативность против COVID-19 не доказана наукой. Решение о приеме тех, или иных комплексов нельзя принимать самому, нужные витамины пропишет лечащий врач после медицинского обследования.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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